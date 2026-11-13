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Vdekja e një pacienteje me kancer mblodhi deputetët që thonë se gruaja kishte disa muaj pa terapi, si pasojë e mungesës së barnave onkologjike.
Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, u përgjigj për telashet me ilaçe, e ecurinë e trajtimit të pacientes, raporton Klan Kosova.
Probleme me çështje barnash, e jo vetëm, u evidentuan edhe me çmime, ndaj reagime u lypën.
Pas tre orësh debat, rezoluta lidhur me këto çështje nuk arriti të marrë votat. Por mjaftueshëm deputetë qenë pro disa marrëveshjeve ndërkombëtare që u votuan paraprakisht në seancën e së premtes.
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