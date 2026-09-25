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Në Prizren një numër i shumtë i qytetarëve janë grumbulluar në protestë për të shprehur kundërshtimin ndaj vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Një qytetar pjesëmarrës në protestën në Prizren tha se tubimet e tilla janë dëshmi që aktgjykimi dënues i Gjykatës Speciale ndaj çlirimtarëve ishte i padrejtë.
"I gjithë ky tubim këtu është vet dëshmia që dënimi ka qenë i padrejtë", tha ai.
Ai u përcolli një mesazh ish-krerëve të UÇK-së duke thënë se 'nuk ka gjyq që mund ta gjykojë sakrificën' e tyre.
"Ju luftuat për lirinë e këtij vendi dhe nuk ka gjyq që mund ta gjykojë sakrificën tuaj", përfundoi ai.