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Drejtori i Shërbimeve Publike në Prizren, Islam Ukimeraj, ka njoftuar për situatën në këtë komunë pas erërave të forta që përfshinë vendin mbrëmjen e së enjtes.
Ukimeraj ka thënë se komuna ka ekipe të mjaftueshme në dispozicion, ndërsa në rast të nevojës do të mobilizohen edhe ekipe të tjera.
Ai ka bërë të ditur se situata po monitorohet vazhdimisht, përfshirë edhe evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga erërat e forta.
Ndiqeni bisedën me të në emisionin "Fol me Arin" në Klan Kosova: