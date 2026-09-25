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Në Prizren si anembanë Kosovës u mbajtën protesta kundër dënimit të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Nga atje raportoi gazetarja e Klan Kosovës Gremisa Latifi e cila dha detaje nga ngjarja.
“Edhe në Prizren si në të gjitha komunat ku dega e OVL-UÇK-së organizoi protesta, u brohorit e mbi të gjitha u recitua, u këndua, e u thirr për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës – njëzëri krejt kërkuan që të rishikohet vendimi i dhënë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin e Jakup Krasniqin”, tha Latifi në lidhjen e saj direkte në Lajmet Qendrore të Klan Kosovës.
“Pra, nuk është në emër të Prizrenit, nuk është në emër të qytetarëve të tyre e nuk është në emër të popullit të Kosovës. Nga Shadërvani i Prizrenit u kërkua që drejtësia të vihet në vend për çlirimtarët”.
“Pak më parë ka përfunduar protesta këtu. Qytetarët edhe njëherë e shprehën pakënaqësinë e tyre që çlirimtarët të qëndrojnë për 81 vjet në burg, dhe nga këtu u tha që historia nuk mund të rishkruhet për faktin që historia e Kosovës dhe liria e Kosovës u sollën me shumë sakrifica”.