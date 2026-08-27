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Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se së bashku me bashku me strukturat e PDK-së po përgatiten për pjesëmarrjen në Marshin e Lirisë në Prishtinë, më 12 shtator.
Përmes në postimi në Facebook, Totaj deklaroi se Prizreni më 16 shtator, ditën kur do të shpallet aktgjykimi ndaj katërshes së UÇK-së, sipas tij, do t’i presë çlirimtarët me krenari, unitet e respekt, transmeton Klankosova.tv.
“Dy data të rëndësishme, një kujtesë e përbashkët dhe një Prizren gjithmonë pranë vlerave të lirisë!”, ka shkruar kreu i komunës.