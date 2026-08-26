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Burri 81-vjeçar, i cili dyshohet se vrau bashkëshorten e tij në Prizren, ka përfunduar prapa grilave për 48 orë.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, tha për Klankosova.tv se sot, rreth orës 01:30, Policia e Kosovës ka pranuar informatën se në një shtëpi banimi në Prizren është gjetur pa shenja jete një e moshuar.
Sipas Bytyqit, në shtëpi është hasur edhe bashkëshorti i saj, i cili është shoqëruar në stacionin policor. Pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes nga hetuesit e policisë, forenzikës dhe ekspertët e mjekësisë ligjore, ka lindur dyshimi për veprën penale “Vrasje e rëndë”.
Dyshohet se lëndimet e evidentuara në trupin e viktimës janë shkaktuar nga forca duarthatë, pa përdorim të ndonjë arme apo mjeti tjetër, ndërkohë trupi i pajetë është dërguar në IML Prishtinë për ekzaminim mjekoligjor.
Hetimet janë në vazhdim për të përcaktuar motivin dhe rrethanat e plota të rastit.