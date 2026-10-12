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PrishtinaTickets ofron mundësi rezervimi për linjën Prishtinë–Basel–Prishtinë, me dy fluturime
në ditë, duke u mundësuar udhëtarëve lidhje të rregullta ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës.
Kjo linjë është veçanërisht e rëndësishme për bashkatdhetarët që jetojnë në Zvicër dhe planifikojnë të
vizitojnë familjarët e tyre në Kosovë.
Me afrimin e festave të fundvitit, PrishtinaTickets fton udhëtarët t’i rezervojnë biletat sa më herët për të
përfituar nga çmimet më të favorshme.
Përmes platformës www.prishtinatickets.com, udhëtarët mund të zgjedhin datat e preferuara dhe të
rezervojnë lehtësisht udhëtimet e tyre.
Biletat mund t’i rezervoni online në www.prishtinatickets.com ose duke telefonuar drejtpërdrejt në
numrat tanë:
● Zvicër: +41 61 510 06 86
● Gjermani: +49 7621 916 5313
● Kosovë: +383 38 660 550
● Suedi: +46 470 580 944
● Email: info@prishtinatickets.com
Shfrytëzoni ofertat e fundvitit – rezervoni tani!
Përmes platformës mund të rezervoni udhëtime vajtje-ardhje në këto linja:
● Prishtinë – BASEL – Prishtinë
● Prishtinë – ZÜRICH – Prishtinë
● Prishtinë – GENÈVE – Prishtinë
● Prishtinë – DÜSSELDORF – Prishtinë
● Prishtinë – STUTTGART – Prishtinë
● Prishtinë – MÜNSTER – Prishtinë
● Prishtinë – MÜNCHEN – Prishtinë
● Prishtinë – KÖLN – Prishtinë
● Prishtinë – BERLIN – Prishtinë
● Prishtinë – NUREMBERG – Prishtinë
● Prishtinë – HAMBURG – Prishtinë
● Prishtinë – HANNOVER – Prishtinë
● Prishtinë – DORTMUND – Prishtinë
● Prishtinë – KARLSRUHE / BADEN-BADEN – Prishtinë
● Prishtinë – LUXEMBURG – Prishtinë
● Prishtinë – LJUBLJANA – Prishtinë
● Prishtinë – GÖTEBORG – Prishtinë
● Prishtinë – MALMÖ – Prishtinë
● Prishtinë – HELSINKI – Prishtinë
● Prishtinë – SALZBURG – Prishtinë
● Prishtinë – OSLO – Prishtinë
● Prishtinë – BRUKSEL – Prishtinë
Ju ftojmë që rezervimet tuaja të ardhshme t’i bëni ONLINE në PrishtinaTickets.com.
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