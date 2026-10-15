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Sezoni dimëror në Prishtinë nisi me vonesa në furnizimin me ngrohje nga “Termokosi”, pasi ndërprerja e energjisë elektrike për shkak të një intervenimi të KEDS-it preku shërbimin gjatë ditës së enjte.
Ngrohja nga Termokosi mbetet ndër alternativat më të preferuara dhe më të lira për qytetarët, ndërsa ende nuk dihet nëse çmimi do të mbetet i njëjtë, raporton Klan Kosova.
Krahas ngrohjes me energji elektrike, qytetarët po zgjedhin edhe drutë, shitësit e të cilëve thonë se janë të kënaqur me shitjet këtë vit.
Kronika e plotë në vijim: