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Ka nisur edicioni i 26-të i Maratonës “Prishtina 2026, në distancën e plotë prej 42 kilometrash.
Tashmë ka nisur gara kryesore. Starti dhe finishi i garës është para Teatrit Kombëtar të Kosovës në kryeqytet.
Përveç maratonës së plotë, programi përfshin edhe gjysmëmaratonën prej 21.1 kilometrash, garën 10-kilometërshe dhe atë 5-kilometërshe. Për fëmijët është paraparë edhe vrapimi familjar në distancën prej dy kilometrash.
Janë regjistruar rreth 1 mijë e 600 pjesëmarrës, ndërsa në mesin e tyre ka edhe vrapues profesionistë, ashtu edhe garues që për herë të parë do të sfidojnë distancën prej 42 kilometrash, shkruan KosovaPress, përcjell Klankosova.tv.
Kështu, Prishtina sot është shndërruar në një arenë të madhe të sportit dhe një festë për të gjithë dashamirët e vrapimit.
Policia e Kosovës bën të ditur se, sot do të ketë bllokime të qarkullimit të automjeteve në disa rrugë në Prishtinë dhe Fushë-Kosovë, si rrjedhojë e organizimit të maratonës ndërkombëtare “Prishtina 2026”.
Policia tha se të dielën prej orës 09:00 deri në përfundim të maratonës do të ndërpritet qarkullimi për vetura në rrugën Prishtinë-Fushë-Kosovë, në drejtim të Pejës dhe anasjelltas, deri te kyçja në autostradën “Ibrahim Rugova”.