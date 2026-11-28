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Në Qendrën Informative Turistike/PRN Urban Walks është mbajtur edicioni i parë i “Prishtina Urban Bazaar”, një ngjarje që ka sjellë në një hapësirë të përbashkët artin, dizajnin, muzikën dhe komunitetin kreativ të kryeqytetit.
Në këtë ekspozitë shitëse janë bërë bashkë krijues dhe artistë lokalë, të cilët kanë prezantuar punimet dhe produktet e tyre unike.
Pjesëmarrësit kanë sjellë një larmi krijimesh, duke filluar nga veshjet, aksesorët dhe produktet handmade, deri te ilustrimet, printimet dhe punimet e ndryshme artistike.
Në mesin e krijuesve pjesëmarrës ishin: Mozartdots, Unique Pieces, Yarn's Art dhe artistë të tjerë.