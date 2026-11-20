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Prishtina e ka nisur me fitore xhiron e 14-të në Superligën e Kosovës, duke e mposhtur Drenicën me rezultat bindës 3-0.
Protagonisti kryesor i ndeshjes ishte Assane Diatta, i cili realizoi të tre golat e kryeqytetasve. Sulmuesi e kompletoi hat-trickun në minutën e 72-të, duke shënuar golin e tij të 11-të sezonal.
Drenica pati disa mundësi të mira në pjesën e dytë për ta barazuar rezultatin, por pas përjashtimit të Erion Idrizit, Prishtina e pati më të lehtë ta menaxhonte ndeshjen deri në fund.
Me këtë fitore, Prishtina arrin në kuotën e 35 pikëve dhe vazhdon të kryesojë tabelën, ndërsa Drenica mbetet në vendin e tetë me 12 pikë.
Në xhiron e ardhshme, Prishtina luan në udhëtim ndaj Feronikelit, kurse Drenica e pret Vushtrrinë.