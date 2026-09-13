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FC Prishtina ka shënuar fitore të thellë ndaj Feronikelit 74, me rezultat 3-0, në kuadër të kampionatit.
“Bardhekaltrit” kaluan në epërsi në minutën e 33-të, kur Asanne Diatta realizoi pas asistimit të Arjanit Fazlijës, transmeton Klankosova.tv.
Në minutën e 60-të, ishte pikërisht Fazlija që dyfishoi epërsinë, pas asistimit të Albin Krasniqit.
Fitoren e Prishtinës e vulosi sërish Diatta në minutën e 90+4-t, këtë herë pas asistimit të Rin Ahmetit.
Kësisoj, Prishtina pas pesë xhirove është lider i vetëm me 15 pikë ndërsa Nikli ’74 qëndron në pozitën e parafundit me tre sosh.