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Kuvendi i Kryeqytetit ka votuar të premten lokacionet për projektet strategjike që lidhen me organizimin e Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”.
Sipas njoftimit të kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama, në bazë të masterplanit të miratuar, 71 për qind e aktiviteteve të Lojërave Mesdhetare të vitit 2030 pritet të zhvillohen në kryeqytet.
Në kuadër të projekteve të planifikuara për Prishtinën janë Fshati Olimpik, Qendra Multisportive, Vertical Gym, Unaza e Qytetit, rrjeti i parkingjeve nëntokësore, Parku Botanik dhe projektet në zonën e Gollakut.
Rama ka thënë se këto projekte janë pjesë e një transformimi afatgjatë të kryeqytetit, duke theksuar se infrastruktura e ndërtuar për Lojërat Mesdhetare synohet të shërbejë edhe pas përfundimit të tyre.
“Çdo ditë ka rëndësi”, ka shkruar Rama, duke theksuar se Prishtina ka më pak se katër vjet kohë për t’u përgatitur për organizimin e Lojërave.
Kryetari i Prishtinës ka falënderuar për pjesëmarrjen dhe mbështetjen edhe Patrick Gan, përfaqësues i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, përfaqësuesin e KUSA-s dhe asamblistët që votuan për vendimet lidhur me këto projekte.
“ Në 2030 organizojmë Lojërat. Për dekada pas tyre, Prishtina jeton me atë që ndërtojmë sot”, ka deklaruar Rama.