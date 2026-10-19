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Pas dy barazimeve radhazi në elitën e futbollit kosovar, skuadra e Prishtinës i është rikthyer rrugës së fitoreve me një goditje të madhe në udhëtim, duke marrë tri pikë me peshë të jashtëzakonshme në një nga terrenet më të vështira të kampionatit.
Të besuarit e trajnerit Orges Shehi triumfuan përballë Ballkanit në Suharekë me rezultatin minimal 1-0, në kryesfidën e vlefshme për xhiron e dhjetë të Superligës së Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Edhe pse me shifra minimale, kjo fitore ishte më se e mjaftueshme për bardhekaltrit që të mbanin ritmin e lartë në garën për titull dhe të barazonin me pikë lideren e tabelës, Malishevën.
Fraksioni i parë i lojës prodhoi një betejë të fortë taktike dhe të balancuar nga të dyja anët, ku si në lojë ashtu edhe në raste shifrat mbetën të paprekura, duke bërë që skuadrat të shkonin në pushim me barazim pa gola.
Epilogu i ndeshjes u vulos në fillimin e pjesës së dytë. Ishte minuta e 50-të kur Rin Ahmeti arriti të dërgonte topin në rrjetë, duke kaluar kryeqytetasit në avantazh dhe duke ndezur festën në kampin mysafir.
Sfida mori dramë shtesë në çerekun e fundit të takimit. Nga minuta e 75-të, Prishtina u detyrua të luftonte me dhjetë futbollistë në fushë, pasi Diar Halili mori kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua me të kuq.
Ndonëse suharekasit patën në dispozicion pothuajse 20 minuta lojë me epërsi numerike, ata dështuan ta shfrytëzonin këtë avantazh përballë një mbrojtjeje të organizuar mirë nga Shehi, e cila i ruajti me fanatizëm pikët e plota.
Me këtë trepikësh madhor, Prishtina shkon në kuotën e 23 pikëve dhe mbetet në vendin e dytë në renditje, me pikë plotësisht të barabarta me Malishevën kryesuese.
Në anën tjetër, Ballkani zhytet më tej në renditje duke u pozicionuar në vendin e gjashtë me 13 pikë tashmë plot 10 pikë larg kreut dhe 4 pikë prapa Gjilanit, që mban pozitën e tretë me 17 pikë.