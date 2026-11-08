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Prishtina ka shënuar fitore të rëndësishme në udhëtim ndaj Vushtrrisë, duke triumfuar me rezultat 1-2 në kuadër të Superligës së Kosovës.
Me këtë fitore, kryeqytetasit shkojnë në kuotën e 32 pikëve pas 13 ndeshjeve dhe vazhdojnë të kryesojnë tabelën, me pesë pikë më shumë se Malisheva.
Në anën tjetër, Vushtrria mbetet e fundit me vetëm tri pikë.
Në ndeshjen tjetër, Drenica dhe Drita janë ndarë në barazim 2-2.
Ky rezultat e çon Drenicën në 12 pikë, ndërsa Drita mbetet e treta me 24 pikë, duke humbur mundësinë për t’iu afruar më shumë kreut të tabelës.