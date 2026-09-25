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Në Prishtinë do të mbahet sonte protesta e 10-të me radhë me moton “Jo në emrin tim!”, e cila kundërshton dënimet ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta është paralajmëruar të nisë si çdo natë tjetër, në orën 21:00, në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, transmeton Klankosova.tv.
Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje të qytetarëve.
Në materialet promovuese të protestës përsëritet mesazhi “Bashkohu edhe ti!”, ndërsa motoja “Jo në emrin tim” shoqëron thirrjen për pjesëmarrje.