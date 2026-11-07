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Prindërit nga Gjenerata X, fëmijët e të cilëve u rritën në një kohë ndryshimesh të mëdha teknologjike dhe shoqërore, tani pranojnë se do të kishin marrë disa vendime prindërore ndryshe. Edhe pse u përpoqën t'i rrisnin fëmijët e tyre sa më mirë që dinin, me kalimin e viteve kuptuan se ishin shumë mbrojtës në disa gjëra, ndërsa u kushtonin shumë pak vëmendje të tjerave, shkruan YourTango.
Këto janë shtatë gjëra që, sipas portalit, prindërit nga Gjenerata X do t'i ndryshonin nëse do t'i rrisnin përsëri fëmijët e tyre.
Ata do të flisnin më hapur për paratë
Shumë anëtarë të Gjeneratës X u rritën në familje ku paratë rrallë diskutoheshin dhe ua kaluan këtë qasje fëmijëve të tyre. Sot, ata besojnë se duhet t'i kishin mësuar ata të menaxhonin paratë më herët. Nëse do të mund ta bënin përsëri, do të flisnin më shumë për buxhetin e familjes, kursimet, borxhet dhe gabimet financiare. Ata besojnë se biseda të tilla do ta bënin më të lehtë për fëmijët të përballonin në moshë madhore.
Ata do t'u jepnin fëmijëve më shumë liri
Si fëmijë, anëtarët e Gjeneratës X shpesh kalonin orë të tëra jashtë pa mbikëqyrjen e prindërve. Por kur u bënë vetë prindër, shumë shkuan në ekstremin tjetër dhe u përpoqën të kontrollonin pothuajse çdo aspekt të jetës së fëmijëve të tyre. Sot, ata besojnë se duhet të kishin gjetur një ekuilibër midis kujdesit për sigurinë e tyre dhe lejimit të fëmijëve të tyre të eksplorojnë në mënyrë të pavarur, të marrin vendime dhe të mësojnë nga gabimet e tyre.
Ata do ta kishin organizuar më pak kohën e tyre të lirë
Fëmijët e Gjeneratës Z shpesh kishin orare plot me aktivitete shkollore dhe jashtëshkollore. Prindërit përpiqeshin të mbushnin çdo pjesë të ditës së tyre, duke besuar se kjo u jepte atyre mundësitë më të mira për zhvillim. Tani, disa pendohen që nuk u dhanë fëmijëve të tyre më shumë kohë të lirë. Ata besojnë se duhet t'i kishin lejuar ata të mërziteshin ndonjëherë, të zgjidhnin aktivitetet e tyre dhe të mësonin të organizonin përgjegjësitë e tyre.
Ata do t'i kishin kushtuar më shumë kohë vetes
Shumë prindër të Gjeneratës X ishin aq të përkushtuar ndaj rritjes së fëmijëve të tyre saqë i lanë pas dore interesat, hobet dhe ambiciet e tyre. Ata donin të ishin më të pranishëm se prindërit e tyre, por për shkak të kësaj, shpesh i lanë pas dore nevojat e tyre.
Sot, ata besojnë se duhet të kishin mbajtur një pjesë të jetës së tyre që nuk lidhej me prindërimin. Ata besojnë se kjo do t'i bënte ata më të lumtur dhe gjithashtu do t'u tregonte fëmijëve të tyre se sa e rëndësishme është të kenë interesat e tyre, raporton Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Ata nuk do të kishin aq shumë frikë nga gabimet e fëmijëve
Për shkak të përvojave të tyre në rininë e tyre, shumë prindër kishin frikë se fëmijët e tyre do të merrnin të njëjtat vendime të këqija si ata. Ky shqetësim ndonjëherë i çonte ata në kontroll të tepruar, rregulla të rrepta dhe kontroll të vazhdueshëm.
Sot, ata besojnë se do t'u besonin më shumë fëmijëve të tyre dhe do të udhëhiqeshin më pak nga frika e tyre. Në vend që të parashikonin problemet paraprakisht, ata do të përpiqeshin të ndërtonin një marrëdhënie në të cilën fëmijët mund të flisnin hapur për gabimet e tyre.
Ata do t'i linin fëmijët të përballonin problemet vetë
Në një përpjekje për t'i mbrojtur ata nga zhgënjimi dhe përvojat e pakëndshme, prindërit shpesh zgjidhnin problemet për fëmijët e tyre. Megjithatë, sot disa besojnë se u bënë një shërbim të keq. Ata besojnë se fëmijët duhet të kishin pasur më shumë mundësi për t'u përballur me frustrimin, dështimin dhe pasigurinë vetë. Përvoja të tilla, besojnë ata, ndihmojnë në zhvillimin e pavarësisë dhe qëndrueshmërisë.
Ata do të vendosnin rregulla më të rrepta për përdorimin e teknologjisë
Ndërsa shumë prindër monitoronin nga afër se ku luanin fëmijët e tyre dhe me kë kalonin kohë, ata gjithashtu u lejonin atyre qasje pothuajse të pakufizuar në internet.
Bota dixhitale ishte relativisht e re në atë kohë dhe prindërit nuk ishin mjaftueshëm të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme. Sot, ata do t'i kushtonin më shumë vëmendje kohës para ekranit, përmbajtjes që shikonin fëmijët e tyre dhe sigurisë së tyre në internet.