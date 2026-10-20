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Princi Harry ka shprehur dëshirën për t'u pajtuar me Mbretin Charles dhe pjesën tjetër të familjes së tij, me të cilët i kishte prishur marrëdhëniet kur u shpërngul në Shtetet e Bashkuara gjashtë vjet më parë.
Harry, 42 vjeç, djali më i vogël i mbretit, shkaktoi një krisje të madhe në familjen mbretërore britanike kur ai dhe bashkëshortja e tij, Meghan, hoqën dorë nga detyrat mbretërore dhe u shpërngulën në Kaliforni në vitin 2020; nga atje, ata shprehën kritika të ashpra ndaj institucionit mbretëror.
Sipas Reuters, prej vitesh, ai pothuajse nuk ka folur fare me vëllain e tij më të madh, trashëgimtarin Princin William, ndërsa me babanë e tij është takuar sërish vetëm së fundmi. /Klankosova.tv