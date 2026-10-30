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Sonte, sytë e veshët katër kah Klan Kosova.
Big Brother VIP Kosova 5 nis zyrtarisht në orën 21:00.
Prime i parë i këtij edicioni pritet të sjellë një super spektakël, që do të mund ta ndiqni LIVE edhe në Youtube.
Për këtë sezon është përzgjedhur një kast tejet divers, me personalitete të spikatura nga muzika, televizioni, arti dhe fusha të ndryshme të jetës publike.
Befasia e parë e Vëllait të Madh u zbulua mbrëmë, duke futur brenda shtëpisë tre banorë.
Por sonte, nis spektakli i vërtetë. /Klankosova.tv