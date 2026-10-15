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Komandanti i JFC Napoli, admirali George M. Wikoff dhe komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor, Roberto Vergori, bashkë me komnadantin e Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha kanë vizituar sot veriun e Kosovës.
Sipas njoftimit të KFOR-it, gjatë vizitës, ata patën rastin të shohin nga afër një patrullë të përbashkët të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës.
Zyrtarët u takuan gjithashtu me kryetarin e Komunës së Zubin Potokut, Milos Peroviq, për të diskutuar dhe vlerësuar situatën e sigurisë në nivel lokal.
KFOR-i thotë se vazhdon të vlerësojë rregullisht situatën në terren, të angazhohet me të gjitha komunitetet dhe të mbajë gatishmërinë operacionale.
KFOR thekson se vazhdon ta kryejë misionin e saj me profesionalizëm dhe paanshmëri.