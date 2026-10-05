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Edhe veteranët e luftës i janë bashkuar protestës që po mbahet para Kuvendit të Kosovës, në mbështetje të votimit të Ligjit për Specialen.
Protesta po zhvillohet në kohën kur në Kuvend pritet të nisë seanca e jashtëzakonshme, ku si pikë e parë e rendit të ditës është votimi i ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit për Specialen.
Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së kishte paralajmëruar se do të mbante tubim nga ora 09:00 para Kuvendit, me thirrje për deputetët që ta votojnë ligjin.
Në rast të dështimit të votimit, veteranët kanë paralajmëruar përshkallëzim të veprimeve./Klankosova.tv