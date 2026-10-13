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Presidentja e Kosovës Justina Shiroka-Pula e ka vizituar familjen e Jakup Krasniqit.
Kjo u bë e ditur nga deputeti i PDK-së Altin Krasniqi.
"Gega me Presidenten
Presidentja na nderoi sot me praninë e saj. Me këtë rast, i uruam punë të mbarë dhe suksese në misionin e saj në shërbim të Republikës së Kosovës!
Në këto ditë të vështira, jo vetëm për ne si familje, por edhe për shtetin tonë, na duhet unitet, solidaritet dhe përkushtim i palëkundur në betejat ligjore në përpjekjet për rikthimin në atdhe të çlirimtarëve tanë", ka shkruar Krasniqi në Facebook transmeton Klankosova.tv.