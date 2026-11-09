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Presidentja Justina Shiroka-Pula, ka vizituar sot Kombëtaren e Kosovës, ku është pritur nga drejtuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës, stafi teknik dhe futbollistët.
Ajo është pritur nga presidenti i FFK-së, Agim Ademi, dhe përzgjedhësi Franco Foda.
Gjatë takimit, Ademi e ka uruar Shiroka-Pulën për marrjen e detyrës së presidentes, ndërsa kjo e fundit i ka falënderuar futbollistët për përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Presidentja i ka cilësuar Dardanët si ambasadorët më të mirë të vendit, duke vlerësuar talentin, përkushtimin dhe sukseset e tyre, transmeton Klankosova.tv.
Ajo gjithashtu u ka uruar suksese në dy ndeshjet e ardhshme, kundër Izraelit në stadiumin “Fadil Vokrri” dhe Irlandës në udhëtim, si dhe ka përshëndetur tre futbollistët e ftuar për herë të parë në Kombëtare.
Në fund të takimit, Agim Ademi i ka dhuruar presidentes fanellën zyrtare të Kombëtares së Kosovës si simbol të përfaqësimit dhe krenarisë shtetërore.