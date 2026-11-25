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Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula ka pritur në takim Grupin e Grave Deputete.
Sipas njoftimit, gjatë takimit u diskutua për rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe të mbështetjes së nismave që kontribuojnë në fuqizimin e grave, rritjen e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së tyre në jetën publike dhe vendimmarrje.
Në njoftim thuhet se Shiroka Pula ka vlerësuar angazhimin e Grupit të Grave Deputete, duke theksuar gatishmërinë për të qenë partnere në nismat që promovojnë rolin, kontributin dhe arritjet e grave në të gjitha fushat e shoqërisë.
Gjithashtu, ajo ka rikonfirmuar përkushtimin për të mbështetur përpjekjet për barazi gjinore dhe fuqizimin e grave, duke theksuar rëndësinë e angazhimit të përbashkët në këtë drejtim.