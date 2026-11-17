Lajmet e fundit
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim ambasadorin e Sllovenisë në Kosovë, Borut Blaj, me të cilin ka diskutuar për marrëdhëniet dypalëshe dhe përkushtimin e përbashkët për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit bilateral.
"Ajo theksoi rëndësinë e mbështetjes sllovene për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe avancimin e aspiratave euroatlantike, veçanërisht synimin strategjik për anëtarësim në NATO, si kontribut për sigurinë dhe stabilitetin në vend dhe rajon. Në takim u diskutua edhe për thellimin e bashkëpunimit ekonomik, rritjen e investimeve dhe shkëmbimeve tregtare" - thuhet në njoftimin nga zyra e presidentes.
Sa i përket bashkëpunimit ekonomik, Presidentja Shiroka Pula vlerësoi potencialin për rritjen e investimeve, shkëmbimeve tregtare dhe bashkëpunimit ndërmjet bizneseve të të dy vendeve.
Në këtë kontekst, Presidentja Shiroka Pula theksoi rëndësinë e nxitjes së investimeve dhe thellimit të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Sllovenisë.