Lajmet e fundit
Presidentja e re e vendit, Justina Shiroka-Pula ka nisur një takim me kryeministrin Albin Kurti.
Takimi është i pari i këtij niveli mes dyshes, dhe supozohet të jetë takim vetëm njoftues.
Gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi, tha se aty pritet të diskutohen prioritetet dhe punët që i ka përpara presidentja e re, e të cilët duhet të bëhen në bashkëpunim me Kryeministrin, sikurse edhe me Kuvendin.
Takimi ka nisur rreth orës 11:00, dhe është ende duke u zhvilluar.
Shiroka-Pula u votua dhe betua si Presidente e vendit në orët e para të së mërkurës (7 tetor).
Ndiqeni deklarimin e gazetares Bellagoshi: