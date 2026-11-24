Lajmet e fundit
Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula ka nisur vizitën e saj në Forcën e Sigurisë së Kosovës.
Që nga marrja e mandatit, kjo është vizita e saj e parë në Ushtrinë e Kosovës.
Për të është organizuar pritje e veçantë, derisa krah saj ka qëndruar komandanti i përgjithshëm i FSK-së, Bashkim Jashari.
Në fillim të vizitës, është interpretuar edhe himni i Kosovës nga garda ceremoniale e FSK-së.
Ndryshe, presidentja e Kosovës njëkohësisht është edhe komandante supreme e FSK-së. /Klankosova.tv