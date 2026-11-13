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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pranuar një letër urimi nga Presidentja e Bullgarisë, Iliana Iotova, me rastin e marrjes së detyrës.
Në letrën e saj, Presidentja Iotova ka shprehur urimet dhe përgëzimet më të sinqerta për Presidenten Shiroka Pula, duke vlerësuar vizionin e saj për të ardhmen e rajonit dhe përkushtimin ndaj vlerave të përbashkëta evropiane.
Ajo ka theksuar se këto vlera përbëjnë një bazë të rëndësishme për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë.
Gjithashtu, Presidentja bullgare ka vënë në pah rëndësinë e thellimit të dialogut dhe zgjerimit të bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes të përbashkët.
Në letrën e saj, Iotova ka rikonfirmuar mbështetjen e Bullgarisë për konsolidimin e Kosovës dhe integrimin e saj të plotë në institucionet ndërkombëtare dhe rajonale, si dhe për perspektivën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.