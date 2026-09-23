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Presidenti i Kinës, Xi Jinping, pritet të mbërrijë sonte në Uashington, ku do të nisë vizitën e tij të parë shtetërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas më shumë se një dekade.
Presidenti amerikan, Donald Trump raportohet se do ta presë personalisht Xi Jinping në pistën e aeroportit, në vend që të presë mbërritjen e tij në Shtëpinë e Bardhë, raporton AP, transmeton Klankosova.tv.
Vendimi i Trump për ta pritur liderin kinez që në mbërritje shihet si një sinjal i rëndësisë që administrata amerikane i kushton vizitës dhe marrëdhënieve mes dy fuqive më të mëdha ekonomike në botë.
Vizita e Xi Jinping vjen në një periudhë kur marrëdhëniet ShBA–Kinë mbeten një çështje me rëndësi të veçantë për tregtinë, sigurinë dhe çështjet gjeopolitike.