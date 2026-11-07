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Të shtunën, presidenti i Izraelit zgjodhi Gadi Eisenkotin – rivalin më të fortë të kryeministrit Benjamin Netanyahu – për të provuar formimin e një qeverie të re, pas zgjedhjeve që rezultuan në bllokim politik, duke mos i lënë asnjërit prej tyre një rrugë të qartë drejt pushtetit.
Netanyahu, udhëheqësi me shërbimin më të gjatë në Izrael, po përpiqet të mbetet në detyrë pasi koalicioni i tij fetaro-nacionalist humbi shumicën në zgjedhjet e 27 tetorit, ndonëse mbeti blloku më i madh në parlament, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Eisenkot, ish-shef i ushtrisë, ka refuzuar të bashkohet me partitë arabe – me mbështetjen e të cilave ai do të siguronte shumicën e vendeve në parlament. Megjithatë, udhëheqësit arabë – të indinjuar nga ato që i konsiderojnë si politika raciste të Netanyahut dhe aleatëve të tij të ekstremit të djathtë – e propozuan gjithsesi Eisenkotin për të provuar formimin e qeverisë, duke i dhënë atij numrin më të madh të mbështetjeve.
"Presidenti Herzog e ka ftuar Gadi Eisenkotin në Rezidencën Presidenciale, ku nesër ai do të ngarkohet me detyrën e formimit të qeverisë," deklaroi zëdhënësi i presidentit Isaac Herzog. Roli i presidentit është kryesisht ceremonial dhe përfshin caktimin e një kandidati për të formuar një koalicion pas zgjedhjeve.