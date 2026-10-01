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Presidenti i Portugalisë, Jose Seguro, ka reaguar në lidhje me mënyrën se si po trajtohet Cristiano Ronaldo, duke theksuar kontributin e madh të yllit portugez për vendin dhe kulturën e tij.
“Ju nuk mund ta trajtoni në këtë mënyrë dikë që e ka bërë vendin dhe kulturën tonë të njohur në të gjithë botën”, është shprehur Seguro.
Deklarata e presidentit portugez vjen në një moment kur e ardhmja dhe roli i Ronaldos në përfaqësuesen e Portugalisë ka ndryshuar, pas problemeve me selektorin Jorge Jesus dhe largimit nga grumbullimi./Klankosova.tv