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Presidenti i Indonezisë, Prabowo Subianto, u ka kërkuar falje Singaporit dhe Malajzisë për ndotjen e ajrit të shkaktuar nga zjarret masive në pyjet e vendit të tij.
Falja u bë gjatë samitit të ASEAN-it në Manila, ku Prabowo premtoi masa të rrepta ndaj kompanive të përfshira në zjarret pyjore.
Ai bëri të ditur se 17 kompanive u janë revokuar lejet, ndërsa 104 kompani janë nën hetim nga autoritetet.
Për shuarjen e zjarreve janë angazhuar rreth 71 mijë persona, ndërsa 16 zjarrfikës kanë humbur jetën gjatë operacioneve.
Indonezia po përballet me sezonin më të rëndë të zjarreve në 11 vitet e fundit, me sipërfaqe të mëdha të djegura në ishujt Sumatra, Borneo dhe Papua.
Tymi i shkaktuar nga zjarret ka përfshirë edhe vendet fqinje, veçanërisht Singaporin dhe Malajzinë, duke shkaktuar shqetësime për cilësinë e ajrit në rajon.
Qeveria indoneziane ka paralajmëruar gjithashtu krijimin e një institucioni të ri për parandalimin e zjarreve pyjore./Klankosova.tv