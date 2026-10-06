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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka bërë thirrje që Kuvendi i Kosovës të thërrasë seancën për votimin e Ligjit për Specialen në lexim të dytë, duke thënë se nuk ka asnjë pengesë për miratimin e tij.
Hamza ka deklaruar se kërkesa për miratimin e këtij ligji është e qartë dhe se, sipas tij, çështja nuk duhet të trajtohet si përkatësi e një partie politike, teksa bëri të ditur se nuk ka pasur komunikim me kryeministrin.
"Jo, ne nuk kemi pasur komunikim. Kërkesa jonë është e qartë: të thirret seanca dhe ligji të votohet në lexim të dytë. Nuk ka as vështirësi, asnjë pengesë", tha Hamza, njofton Klankosova.tv.
Ai tha se kanë kërkuar vazhdimisht që ligji të votohet në të dyja leximet.
"Ne kemi folur vazhdimisht, kemi thënë që ligji duhet të votohet në të dyja leximet, duhet të aprovohet. Kjo nuk është çështje që i takon një partie politike. UÇK-ja ka ekzistuar para se të ekzistonte PDK-ja dhe partitë e tjera. Në të gjitha partitë ka ushtarë të UÇK-së. UÇK-ja është derivat i popullit të Kosovës".
Hamza i bëri thirrje kryeministrit, Albin Kurtit, kryetares së Kuvendit dhe deputetëve që të procedohet me votimin e ligjit.
"I bëj ftesë Kurtit, Kuvendit dhe Haxhiut që ta thërrasin seancën, të na thërrasin deputetëve dhe ta aprovojmë ligjin në lexim të dytë".
Në anën tjetër, Hamza tha se çështja e presidentit është e ndarë nga miratimi i ligjit dhe se fillimisht duhet të përfundojë procesi i votimit në lexim të dytë.
"Presidenti është e ndarë. Kryhet ligji në lexim të dytë, atëherë vijnë çështjet e tjera".
Ai tha se nuk beson se vendi duhet të shkojë në zgjedhje, duke përmendur mundësinë e bashkëpunimeve të tjera politike.
"Nuk besoj që vendi duhet me shku në zgjedhje. Ka pasur opsione: s’po të pëlqen me PDK-në, bëje me LDK-në. Me LDK-në s’po më pëlqen, me PDK-në s’po më pëlqen. Me LDK-në kritere të tjera, me PDK-në kritere të tjera. Është përgjegjëse për situatën e krijuar në vend".
Në fund, Hamza tha se i vjen keq për zhvillimet e fundit./Klankosova.tv