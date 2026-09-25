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Profesori Dritëro Arifi ka deklaruar se situata politike në Kosovë dhe aktgjykimi i Hagës janë çështje urgjente jo vetëm në aspektin e brendshëm, por edhe në atë të jashtëm dhe gjeopolitik.
Duke folur në emisionin “Ora Shtatë”, Arifi tha se çështja e Dhomave të Specializuara dhe mënyra se si Kosova duhet t’i qaset asaj në aspektin diplomatik dhe ligjor, sipas tij, kërkon një unifikim të spektrit politik shqiptar, transmeton Klankosova.tv.
“Situata përveç që është urgjente në aspektin e brendshëm, është edhe në atë të jashtëm, por përveç asaj është edhe në aspektin gjeopolitik. Unë mendoj që ky ligji për Dhomat e Specializuara apo strategjia kundër Dhomave të Specializuara, se si duhet ne t’i qasemi në aspektin diplomatik dhe ligjor, ka të bëjë me një farë unifikimi të spektrit shqiptar”, tha Arifi.
Ai theksoi se çdo devijim nga kjo pikë, sipas tij, mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
“Ata që nuk po duan me e kuptu, apo nuk e kuptojnë, ose të dyja bashkë, çdo devijim nga kjo pikë e shpie vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme”, u shpreh ai.
Arifi tha gjithashtu se debati për presidentin nuk duhet të jetë në qendër të vëmendjes, duke e konsideruar atë si një çështje dytësore në raport me atë që ai e cilësoi si prioritet më të madh.
“Nuk është çështja e presidentit, ai është justifikimi më banal, as nuk duhet të diskutohet çështja e presidentit. Është çështja më e lehtë që mund të bëhet. Nëse kemi unitet për këtë pikë, presidenti është sekondar apo terciar, zgjidhet mund të them me automatizëm sepse zgjidhet me unitet”, deklaroi profesori.
Sipas tij, në këtë situatë rëndësi më të madhe ka arritja e një qëndrimi të përbashkët politik, ndërsa emri i personit që do të zgjidhej president nuk është çështja kryesore.
“Mandej emri i atij personi ose asaj, nuk është i rëndësishëm, më e rëndësishme është kjo mbi gjithçka”, tha Arifi.
Ndër të tjera, Arifi theksoi se çështja e dënimit të ish-krerëve të UÇK-së nuk lidhet vetëm me Partinë Demokratike të Kosovës, por me të gjithë spektrin politik.
Nëse Kosova dështon në këtë çështje, sipas Arifit përgjegjësi “shekullore” bie mbi të gjithë liderët e partive”.