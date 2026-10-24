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Pak ditë para ditëlindjes së tij të 81-të, presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva u pajis këtë javë me një telefon inteligjent krejt të ri; sipas ish-bashkëpunëtorëve të tij, ky është i pari që ai ka pasur ndonjëherë.
Sipas Reuters, vendimi i Lulës për të përqafuar më në fund një mjet thelbësor të jetës moderne mund të shihet si një pranim i heshtur se ai nuk ka arritur të ecë në hap me elektoratin brazilian, i cili tashmë e kalon një pjesë të madhe të jetës në internet, transmeton Klankosova.tv.
Kjo mund të jetë një disavantazh për të në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, që mbahet këtë të diele.
"Po bëhem mbreti i 'selfie'-ve, një përdorues i vërtetë i internetit", u tha Lula mbështetësve të tij gjatë një tubimi të fundit në kryeqytetin Brazilia, duke lënë të kuptohet se po përpiqet më shumë për të menaxhuar fushatën në rrjetet sociale. /Klankosova.tv