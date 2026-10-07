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Kosova, në minutat e parë të datës 7 tetor 2026, është bërë me presidente të re, pas muajsh të tërë me këtë pozitë vakante - e mbajtur me ushtrues detyre.
Justina Shiroka-Pula është e para e shtetit që pritet të shërbejë në këtë pozitë për një periudhë 5-vjeçare.
Konfirmimi i Shiroka-Pulës në postin e drejtueses së shtetit erdhi pasi u votua nga 81 deputetë në seancën e jashtëzakonshme.
Por, zgjedhja e Shiroka-Pulës në postin e të parës së shtetit, e pason një grua tjetër.
Ishte Vjosa Osmani, presidentja që shërbeu nga viti 2021 deri më 2026 në këtë post.
Më herët, edhe një grua e kreu këtë detyrë. Ishte Atifete Jahjaga ajo që u zgjodh në vitin 2011 dhe që shërberu deri më 2016.
Pra, Kosova është bërë një ndër vendet e pakta në botë që për drejtues shteti ka pasur tre gra në historinë e saj si një shtet i ri.
Vlen të theksohet se Shiroka-Pula është Presidenti/ja e shtatë në Republikën e Kosovës.