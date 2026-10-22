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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, së bashku me ish-presidentët Fatmir Sejdiu, Atifete Jahjaga dhe Vjosa Omani kanë shënuar 17-vjetorin e Gjykatës Kushtetuese.
Përmes një postimi në Facebook, Osmani ka theksuar se Gjykata Kushtetuese nuk duhet të jetë as zgjatim i politikës, as peng i interesave të pushtetit, por gardiane e pavarur e Kushtetutës, transmeton Klankosova.tv.
“Legjitimiteti i demokracisë qëndron te drejtësia që nuk i nënshtrohet politikës, por i shërben vetëm Kushtetutës, shtetit dhe interesit të qytetarëve”, ka shkruar ajo.