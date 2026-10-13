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Presidenca nuk e ka pranuar ende Ligjin për Dhomat e Specializuara, raporton Klan Kosova.
Kështu ka konfirmuar për Klan Kosova, këshilltari për media i Zyrës së Presidentes, Bekim Kupina.
Ai bëri të ditur se sipas procedurës, Kuvendi e dërgon te Presidentja vetëm pas mbylljes së afatit tetëditor për kontestim në Gjykatën Kushtetuese, deri më 15 tetor.
“Sipas procedurës, Kuvendi e dërgon te Presidentja vetëm pas mbylljes së afatit 8-ditor për kontestim në Gjykatën Kushtetuese, deri më 15 tetor. Pastaj Presidentja Shiroka Pula i ka në dispozicion 8 ditë për të ndërmarrë veprime”, tha ai për Klanin.