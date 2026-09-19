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Ish-ambasadori i Kosovës, Albert Prenkaj, ka kritikuar qasjen e institucioneve të vendit ndaj vendimit të fundit lidhur me katër ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke thënë se kjo çështje nuk duket se është trajtuar si prioritet nga Qeveria.
Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, Prenkaj tha se ndonëse vendimi ka prekur një pjesë të madhe të qytetarëve, spektrit politik dhe shoqërisë civile në Kosovë, kjo nuk është reflektuar, sipas tij, në reagimet e institucioneve më të larta.
Po pas kësaj distance kohore disa ditësh, unë mund të them se qeveria e Kosovës dhe institucionet më të larta të Kosovës, qeveria e vetëquajtur duhet ta them e Kosovës meqë është dërguar në gjykatë kushtetuese në dy raste nga PDK-ja për të shqyrtuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e Kuvendit gjithësisht të qeverisë së Kosovës për këta që vetë quhen qeveri duket se nuk e kanë prioritet këtë temë, nuk është temë e cila i ka ngacmuar apo i ka prekur siç ka prekur një përqindje shumë të lartë të qytetarëve të Kosovës, të spektrit politik të Kosovës dhe shoqërisë civile".
Ne këtë mund ta ilustrojmë me një udhëtim që zotri Kurti e ka bërë në New York, në cilësinë e kryeministrit të Kosovës dhe unë jam i bindur që atje do të ballafaqohet me këtë temën shumë të rëndë e cila e ka kapluar Kosovën një temë e zezë, do ta quaja kështu, e cila do ta përcjellë Kosovën edhe për një kohë të gjatë, gjersa Kosova vetë të këndellët, të bashkojë forcat politike dhe të krijojë një diskurs të ri të saj për t'u rikthyer në arenën ndërkombëtare me faqe të bardhë", tha Prenkaj.
Prenkaj e cilësoi këtë si një çështje “shumë të rëndë” për Kosovën, duke thënë se ajo do ta përcjellë vendin edhe për një kohë të gjatë.
Sipas tij, Kosova duhet të bashkojë forcat politike dhe të krijojë një diskurs të ri në mënyrë që të rikthehet në arenën ndërkombëtare.