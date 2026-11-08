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Diplomati i karrierës, Albert Prenkaj, ka deklaruar se si pasojë e mungesës së lidershipit Kosova është vetilzouar ndërkombëtarisht.
Në Infomagazine të Klan Kosovës, Prenkaj ka thënë ka komentuar edhe urimin e kryeministrit britanik për homologun e tij kosovar, Albin Kurti.
“Britania e Madhe përpiqet që institucionet e Kosovës, në këtë rast që Dhomat e Specializuara të Kosovës që janë themeluar nga Kuvendi i Kosovës, të institsojë që të ruhen si të tilla, në ndërkohë, gradualisht duke e ngritur gjuhën diplomatike, ose duke ashpërsuar gjuhën diplomatike, Marta Kos tha që kanë filluar një dialog me institucionet e Kosovës.”, ka thënë ai.
Ndërkohë, sa i përket situatës dhe zhvillimeve politike në botë, Prenkaj ka thënë se është përplasje interesash për t’u pozicionuar sa më mirë në rendin e ri gjeopolitik.
“Evropa është në një situatë të tillë që e ka imponuar ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë…Vendet e BE-së janë duke u ballafaquar edhe me kriza të brendshme politike…Por edhe të ashtuquajtur revolucion i majtë…I tërë ky kaos në Evropë e rrezikon Evropën, si në aspektin e sigurisë, ashtu edhe në atë ekonomik. Kjo patjetër reflektohet edhe këtu në Ballkanin Perëndimor, ku kemi tash edhe ndryshime në pushtetin e Serbisë, pastaj kemi një krizë protestash në Shqipëri dhe kjo reflektohet edhe në Kosovë.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv