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Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka përsëritur kërkesën e tij që Hashim Thaçi të rikthehet në pozitën e presidentit të vendit, pas aktgjykimit në Hagë.
Në Rubikon të Klan Kosovës, Haradinaj ka thënë se beson se Thaçi, së bashku me Veselin, Krasniqin e Selimin do të shpallen të pafajshëm dhe do të lirohen nga akuzat.
Deputeti i Aleancës ka thënë se do t’i bënte nder Kosovës që Thaçi të rikthehet në postin e presidentit, pasi atij i është ndërprerë mandati nga Gjykata Speciale.
“Me Thaçin i kam pas dallimet e mia, por është në nderin e Kosovës me u rikthy në postin e presidentit, sepse ai u mor nga posti i presidentit dhe do të ishte në nderin tonë me e kthy të paktën për një ditë. Kosova e ka borxh me i thanë, prej këtu ke shku, këtu kthehu.”, ka thënë Haradinaj.
Ai ka thënë se me një veprim të tillë, Kosova, shoqëria e institucionet do të tregonin një vetëdije të madhe kombëtare.
Haradinaj ka shtuar se beson se shumë deputetë do ta votonin Thaçin për president të vendit.
“Thaçi është marrë nga institucioni i Presidencës së vendit. Kthimi i tij në këtë post, do të ishte një dëshmi se ne dimë t’i bëjmë disa veprime në përputhje me interesin kombëtar.”, ka thënë Haradinaj. /Klankosova.tv