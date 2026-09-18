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Forca e Sigurisë së Kosovës ka njoftuar se është realizuar Kursi i Avancuar për Snajper, në kuadër të zhvillimit dhe avancimit të kapaciteteve profesionale të pjesëtarëve të saj.
Sipas njoftimit të FSK-së, kursi ka pasur fokus aftësimin e pjesëtarëve për realizimin e detyrave të vëzhgimit, zbulimit dhe mbledhjes së informacioneve në zona me rrezikshmëri të lartë.
Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit janë trajnuar dhe vlerësuar në fusha të ndryshme profesionale, përfshirë planifikimin dhe organizimin e misionit, kalkulimin dhe realizimin e qitjeve, përdorimin e sistemeve të precizionit SIG Sauer, si dhe aftësitë fushore, kamuflimin, fshehjen dhe lëvizjen.
“Përmes trajnimeve të avancuara, FSK vazhdon të investojë në rritjen e profesionalizmit, disiplinës dhe kapaciteteve operacionale të pjesëtarëve të saj, në funksion të përmbushjes së misionit dhe standardeve të kërkuara profesionale”, thotë FSK./Klankosova.tv