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Gazetari i Klan Kosovës, Besnik Tahiri, po raporton nga qendra e Prishtinës ku protestuesit po vazhdojnë të qëndrojnë me kërkesën që të votohet projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.
“Protestuesit janë këtu pranë godinës së Qeverisë së Kosovës, me një kërkesë të vetme që e kanë gjatë gjithë ditës dhe kjo është, ata thonë njëzëri: kalojeni ligjin!”, tha Tahiri për Klan Kosovën.
“Kjo është kërkesa më kryesore që e kanë gjatë gjithë këtyre ditëve të protestave”.
“Ka një prani të madhe të forcave të njësive speciale të Policisë së Kosovës, sidomos në oborrin ballor të Qeverisë, ndërkaq edhe pjesa tjetër…”