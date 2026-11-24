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Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të mospërfilljes së vendimeve gjyqësore nga një person në Fushë Kosovë.
Sipas raportit 24-orësh, pas këtij rasti është arrestuar burri që nuk ka përfillur urdhrin e gjykatës dhe ka kanosur bashkëshorten e tij.
Në raport thuhet se rasti ka ndodhur më 13 nëntor të këtij viti.
“Fushë Kosovë 13.11.2026-NN. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që nuk ka përfillur urdhrin e gjykatës dhe ka kanosur bashkëshorten e tij. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.”, thuhet në raport. /Klankosova.tv