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Policia në Ferizaj ka arrestuar një 26-vjeçar të kërkuar për veprën penale “Vjedhje”.
Sipas njoftimit të Policisë, i dyshuari me inicialet A.B. është ndaluar sot, rreth orës 01:00.
Gjatë verifikimeve është konstatuar se ai kërkohej nga Njësia e Hetimeve e Stacionit Policor në Ferizaj, lidhur me raste të vjedhjes, transmeton Klankosova.tv
"I dyshuari është shoqëruar në stacionin policor dhe hetuesit kanë kontaktuar prokurorin e shtetit, i cili ka nxjerrë vendim për ndalimin e të dyshuarit për 48 orë, për procedura tjera hetimore", thotë Policia e Ferizajt./Klankosova.tv