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Zyrtarët policorë të Nënstacionit Policor në Pozheran nga Drejtoria Rajonale e Policisë Gjilan, kanë identifikuar një person i cili shihet në një video-incizim të publikuar në rrjetet sociale duke drejtuar automjetin e tij në një zonë ku me shenjë të trafikut shpejtësia e lëvizjes është e kufizuar në 40 km/h, ndërsa automjeti po lëvizte me shpejtësi prej 135 km/h.
Sipas njoftimit të Policisë, ndaj të njëjtit në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi janë ndërmarrë masat përkatëse ligjore duke i shqiptuar gjobë në vlerë prej 400 euro, katër pikë negative si dhe masën mbrojtëse të ndalimit të përkohshëm të drejtimit të mjeteve motorike në afat prej 9 muajsh.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe shenjat e trafikut, “pasi tejkalimi i shpejtësisë së lejuar dhe mos respektimi i rregullave të trafikut rrezikon drejtpërdrejt jetën dhe sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në trafik”. /Klankosova.tv