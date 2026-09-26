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Akademik Arsim Bajrami, i ftuar në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, ka bërë të ditur porosinë e marrë nga ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hagë, pas dënimit të shkallës së parë nga Dhomat e Specializuara.
Bajrami tregoi se ka pasur kontakt indirekt me ta dhe se kërkesa e tyre e vetme dhe thelbësore mbetet vendosja e drejtësisë.
Ajo çfarë është edhe kërkesë e krerëve të UÇK-së, pra një kërkesë e cila më është transmetuar edhe mua pas aktgjykimit... kam pasur kontakt në mënyrë indirekte. Dhe kërkesa e tyre apo mesazhi i tyre është që: ‘Ne kërkojmë drejtësi. Ne nuk dëshirojmë të fshihemi pas posteve politike që kemi pasë, ne kërkojmë drejtësi, vetëm drejtësi, sepse edhe gjykatën e kemi themeluar me shpresën që do të ketë drejtësi’“, ka thënë Bajrami.
Ai theksoi se procesi i deritanishëm ka qenë i mbushur me padrejtësi dhe se paraqitja e UÇK-së si një ndërmarrje apo grup kriminal bie ndesh me realitetin historik.
Duke marrë si shembull rastin e Kroacisë në mbrojtjen e gjeneralëve të tyre, Bajrami nënvizoi se shteti i Kosovës tashmë duhet të mobilizohet plotësisht, pasi dëmi më i madh po i bëhet vetë shtetësisë.