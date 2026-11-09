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Fundviti po afron e për Kosovën asnjë njohje të re në 2026.
Të fundit që erdhën, janë në vitin e kaluar, kur Kenia, Sudani, Siria dhe Bahamas thanë se e pranojnë pavarësinë e shtetit më të ri në Evropë.
Për dikë, kjo flet për mungesë serioziteti të diplomatëve aktualë.
Ish-diplomatja Alma Lama tha se kjo situatë dëshmon mungesën e një politike të mirëfilltë për njohjet dhe paralizimin e diplomacisë si pasojë e krizës politike në vend.
Përveç kësaj, ka edhe shkaqe tjera.
Profesori i diplomacisë, Dorajet Imeri përmend edhe pozicionimet gjeostrategjike të shteteve, lobimin e Serbisë dhe mungesën e angazhimit të Kosovës në këtë drejtim.
Prandaj, njohësit e fushës thonë se vëmendje duhet t’i kushtohet sidomos shteteve të BE-së që kundërshtojnë pavarësinë e vendit.
Kronika e përgatitur nga gazetarja e Klan Kosova, Diellëza Berisha: