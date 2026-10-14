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Policia turke ka bastisur selinë e televizionit Halk TV, i cili njihet për qëndrimet e tij opozitare, duke ndërprerë transmetimet e drejtpërdrejta të këtij mediumi.
Halk TV njoftoi se punonjësit e tij nuk kanë mundur të hyjnë në ndërtesën e televizionit në Stamboll të mërkurën në mëngjes, ndërsa është emëruar një drejtues i ri për ta menaxhuar kanalin, shkruan BBC, transmeton klankosova.tv.
Sipas raportimeve të mediave turke, policia e krimeve financiare ka kontrolluar ndërtesën, ndërsa 11 persona janë ndaluar gjatë bastisjes, e cila lidhet me pronarin e televizionit.
Halk TV konsiderohet nga shumë qytetarë në Turqi si një medium i afërt me Partinë Republikane Popullore (CHP), partia kryesore opozitare në vend. Televizioni shpesh kritikon partinë në pushtet, AK, të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan.