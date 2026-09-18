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Policia e Kosovës ka suspenduar një zyrtar policor të trafikut, i cili ishte përfshirë në një incident para nisjes së protestës së sotme të organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) në Prishtinë.
Rasti lidhet me tentativën e policisë për ta ndaluar ish-deputeten Aida Dërguti, nën dyshimin se kishte shkelur rregullat e komunikacionit teksa po kalonte rrugën për t’iu bashkuar protestës.
Ndalimi i saj shkaktoi reagimin e protestuesve, të cilët kundërshtuan veprimin e zyrtarëve policorë, duke çuar në një përplasje mes tyre dhe Policisë së Kosovës.
Lidhur me rastin, zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka konfirmuar për Klankosova.tv se një zyrtar policor i trafikut është suspenduar.
Referuar kërkesës suaj ju konfirmojmë se, Policia e Kosovës, bazuar në udhëzimet dhe procedurat e parapara, ka suspenduar një zyrtar policor të trafikut, i cili ka qenë i përfshirë në një rast para fillimit të protestës së sotme në kryeqytet”, ka deklaruar Kelani.